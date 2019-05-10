Горсовету предстоит решать, строить ли в Сумах метро Получила ответ городских властей онлайн-петиция «МЕТРОПОЛИТЕН».

«Уже годами, ежедневно как утром, так и вечером невероятно забиваются транспортные средства города Сумы. Из-за этого они едут гораздо медленнее, и поэтому люди могут опаздывать туда, куда едут. Идеальное решение этой проблемы - МЕТРО. Быстрое, вместительное, безопасно. Предлагаю поддержать данную петицию сумчан и гостей нашего города, которые действительно хотят, чтобы наш город процветал и мало выше сегодняшнюю инфраструктуру», - писал автор петиции Деревянко Мирослав Алексеевич, предложив даже план веток Сумского метрополитена.

Ответ на электронную петицию:

«Электронная петиция "Метрополитен" в пределах полномочий управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета проработана.

Сообщаем, что управлением подготовлен соответствующий проект решения Сумского городского совета «О рассмотрении петиции Деревянко Мирослава Алексеевича" Метрополитен"».

Данный проект решения Сумского городского совета после прохождения процедуры визирования будет вынесен на рассмотрение сессии Сумского городского совета в установленном законодательством порядке.

Напомним: петиция набрала голоса буквально за полдня. Мэр Сум Александр Лысенко заявлял, что метро сумчанам не светит ближайшие лет десять…