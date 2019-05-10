В Сумах планируют отремонтировать пешеходный мост возле «Здыбанки»

«В прошлом году по заказу департамента инфраструктуры города проводился ремонт пешеходного моста через р. Псел в районе ресторана "Здыбанка" по ул. Заливной.
К сожалению, этот ремонт включал только восстановление фонарей и покраску. В то же время одна из опор данного моста находится в аварийном состоянии (фотографию прилагаю) и представляет угрозу для жителей города.
Прошу в срочном порядке заняться ее восстановлением, чтобы предотвратить возможную трагедию», - писал автор петиции Барыло Роман Борисович.
Ответ на электронную петицию:
«Вопрос проработан департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета. Работы планируется выполнить до конца третьего квартала текущего года».
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