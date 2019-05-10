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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38140

В Сумах планируют отремонтировать пешеходный мост возле «Здыбанки»

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт аварийной опоры пешеходного моста через Псел».

«В прошлом году по заказу департамента инфраструктуры города проводился ремонт пешеходного моста через р. Псел в районе ресторана "Здыбанка" по ул. Заливной.

К сожалению, этот ремонт включал только восстановление фонарей и покраску. В то же время одна из опор данного моста находится в аварийном состоянии (фотографию прилагаю) и представляет угрозу для жителей города.

Прошу в срочном порядке заняться ее восстановлением, чтобы предотвратить возможную трагедию», - писал автор петиции Барыло Роман Борисович.

Ответ на электронную петицию:

«Вопрос проработан департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета. Работы планируется выполнить до конца третьего квартала текущего года».

Общество Петиция Ремонт моста
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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