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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50121

Смертельное ДТП на Богуна: городские власти считают, что с маршрутками в Сумах все нормально

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Как не погибнуть под колёсами автомобиля?».

«На фоне сегодняшних трагических событий по ул.Богуна, где погиб ребёнок под колёсами автомобиля, требую от Сумской власти срочных и действенных мер:

1) Жёсткий контроль выполнения обязательств маршрутными транспортными средствами (чтобы не делали остановки в неположенных местах и придерживались ПДД);

2) Если возможно, обустроить данную зону (на фото), информационными или другими средствами ограничения скорости движения (шумовыми полосами и т.п.) для предупреждения водителей, так как это одно из самых оживлённых мест на Химгородке, где взрослые и дети передвигаются по проезжей части как «по бульвару», а для водителей это опасная зона с ограниченной видимостью тогда, когда на парковочных местах (и не только) возле магазинов по обе стороны стоят автомобили и за ними физически нельзя увидеть выбегающего ребёнка, например, чтобы было время на адекватную реакцию!!!

3) Это дети, и просто всем родителям ответить, чтобы они сами учили своих детей правильно переходить дорогу или только вместе с взрослыми не вариант вообще, это даст шанс ребёнку только 50/50... Нельзя просто взять и переложить ответственность на пешеходов, когда часто просто грубо нарушаются ПДД водителями или нет для них предупреждающих знаков (о потенциальной опасности) в очевидных местах!!!», - пишет автор петиции Чиж Сергей Викторович.

Ответ на электронную петицию:

«Электронная петиция «Как не погибнуть под колёсами автомобиля?» рассмотрена в рамках полномочий отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг.

По результатам рассмотрения п.1 петиции информируем о следующем. Решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 21.06.2016р. №332 «Об организации перевозки пассажиров на постоянных городских автобусных маршрутах г. Сумы» (с изменениями) определено, что перевозка автобусами на постоянных городских автобусных маршрутах осуществляются в обычном режиме движения. Согласно статье 1 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», перевозки пассажиров в обычном режиме движения – это перевозки пассажиров автобусами на маршруте общего пользования с соблюдением всех остановок, предусмотренных расписанием движения. Это отражено в паспорте маршрута, где определено расписание движения с указанием остановок. Пунктом 2.3.24 Договора об организации перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы предусмотрено, что перевозчик обязан ознакомить водителя с паспортом маршрута, обеспечить его фотокопией. Вопрос выполнения водителями требований паспортов маршрута постоянно обсуждается на совещаниях с перевозчиками. На данные совещания приглашаются также представители патрульной полиции в Сумской области и Укртрансбезпеки в Сумской области. Наличие фотокопий паспортов маршрута в автобусах проверяется при проведении проверок работы городского пассажирского транспорта.

Таким образом, решение данного вопроса осуществляется городскими властями в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Все. Остальные два пункта петиции остались без ответа…

Кроме этой, была еще одна петиция «Отреагировать на смертельное ДТП». Она еще не набрала необходимого количества голосов – нужно еще 5.

Право Дтп ДТП на Богуна Петиция Смертельное ДТП
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