У сумському дитсадку пройшов День цивільного захисту

Під час заходу рятувальники розповіли про їх професію та реальні випадки з життя на які залучалися підрозділи. Після цікавої розповіді фахівці Служби порятунку навчали правилам поводження на водних об’єктах під час сезону «купання». Також нагадали про відпочинок в природніх екосистемах та розповіли про наслідки, які можуть статися із-за людської недбалості. Розповіли дітлахам і про вибухонебезпечні предмети, та як поводитися, якщо раптово натрапив на «відголосок» часів Другої Світової війни.
Другим етапом заходу стали розповідь та показ вогнегасника. Спочатку малечі розповіли, на які типи вони поділяються і для чого призначені, а кульмінацією заходу стала його демонстрація в роботі при ліквідації умовної пожежі.
За словами організаторів, такі заняття корисні для дітей, оскільки у будь-якому місці може статися пожежа або інша надзвичайна подія. Тому кожна людина повинна знати елементарні правила безпечної поведінки для того, щоб зберегти своє життя і вміти допомогти іншим, повідомляє Сумський міський відділ Управління ДСНС України у Сумській області.
Працівниками Сумського міського відділу Управління ДСНС України у Сумській області проводяться перевірки з підготовки до відкриття дитячих оздоровчих таборів відпочинку,...
14 мая в 14:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по улице Гостиннодворской в г. Ромны....
13 мая в 13:12 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Профессиональная в г....
13 мая в 18:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи медицинским работникам в транспортировке пожилой женщины...
З 21 травня по 13 червня 2019 року в Сумській області відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників системи загальної...