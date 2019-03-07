Сумчани вшанували пам’ять Великого Кобзаря 22 травня - важлива дата для кожного українця. У цей день прах Тараса Григоровича Шевченка згідно з його заповітом було перепоховано в Україні, на Чернечій горі поблизу Канева.

Відтоді у Києві стало традицією приходили у парк Шевченка. Сотні людей і аматорські колективи університету співали «Реве та стогне Дніпр широкий», читали "Заповіт" та інші вірші Тараса Григоровича.

1971 року 22 травня оголосили націоналістичним святом, відтак участь у ньому була заборонена. Усіх, хто приходив у парк вшанувати пам’ять Шевченка, силою розганяла міліція. Особливо потерпали студенти університету, які полюбляли відпочивати у цьому зеленому привабливому місці. Але саме цього дня їм взагалі відміняли заняття, оголошуючи вихідний! Традиція святкування 22 травня була відроджена тільки 1989 року. Відтоді щороку не лише в столиці, а й у всіх населених пунктах України до пам’ятників Кобзаря йшли люди з квітами, співали пісень на слова поета, читали його вірші.

Нинішній травень не став винятком для сумчан, гостей обласного центру. Біля пам’ятника Тарасу Шевченку, незважаючи на проливний дощ, зібралися представники обласної та міської влади, громадськості.

Присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника Тараса Григоровича, який був, є і завжди залишатиметься прикладом справжньої любові до рідної землі, пише сайт облради.