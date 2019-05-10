В Ромнах тушили жилой дом (видео) 21 мая в 10:59 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Адмирала Лозовского в г. Ромны.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли и из окон. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарные установили, что огнем охвачена кровля по всей площади образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь дом. В 11:28 возгорание локализовали, в 11:43 - ликвидировали.

В результате пожара повреждены: кровля по всей площади, перекрытие на площади до 70 кв. м, стены на площади до 9 кв. м, мебель, вещи домашнего обихода.

Допустимая причина пожаре- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового прибора.