В Ромнах тушили жилой дом (видео)

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли и из окон. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию пожарные установили, что огнем охвачена кровля по всей площади образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь дом. В 11:28 возгорание локализовали, в 11:43 - ликвидировали.
В результате пожара повреждены: кровля по всей площади, перекрытие на площади до 70 кв. м, стены на площади до 9 кв. м, мебель, вещи домашнего обихода.
Допустимая причина пожаре- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового прибора.
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