Под Сумами горела дача

Сегодня, 22 мая, в 5:03 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома в с. Перекрестовка Сумского района. На место происшествия был направлен дежурный караул 29-го Государственного пожарно-спасательного поста
По прибытию было установлено, что сооружение полностью охвачено огнем, для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от естественной водоема.
В 5:45 возгорание локализовали, а в 7:03 - потратив на тушение более 4 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего к ликвидации возгорания были привлечены 1 единица специальной техники и 2 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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