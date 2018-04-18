Под Сумами горела дача В Сумском районе пожарные ликвидировали возгорание дачного дома.

Сегодня, 22 мая, в 5:03 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома в с. Перекрестовка Сумского района. На место происшествия был направлен дежурный караул 29-го Государственного пожарно-спасательного поста

По прибытию было установлено, что сооружение полностью охвачено огнем, для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от естественной водоема.

В 5:45 возгорание локализовали, а в 7:03 - потратив на тушение более 4 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего к ликвидации возгорания были привлечены 1 единица специальной техники и 2 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.