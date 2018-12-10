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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:16223

На Сумщине никак не начнут суд над силовиками, прессовавшими майдановцев в Сумах

Сегодня, 22 мая, в Белопольском райсуде в очередной раз отложили подготовительное заседание по делу в отношении бывших прокурора Сумской области, заместителей и прокуроров прокуратуры г. Сумы, следователей СО Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области.

В связи с ненадлежащим уведомлением большей части пострадавших о времени и месте рассмотрения дела суд отложил подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинительному акту по фактам незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведения собраний и митингов в г. Сумы путем безосновательного привлечения граждан, принимавших в них участие, к уголовной ответственности и содержания под стражей в качестве меры пресечения, а также по факту совершения заведомо незаконного задержания, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 371, ч. 1 ст. 372, ст. 340, ч. 2 ст. 343 УК Украины, на 10:00 10 июля 2019 года.

Для информации: санкция ч. 3 ст. 371 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Санкция ч. 1 ст. 372 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция ст. 340 УК Украины предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция ч. 2 ст. 343 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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