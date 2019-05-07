До конца недели на Сумщине сохранится неустойчивая погода

Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью +11 .. + 16ºС, днем +21 .. + 26ºС, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
22 мая на Сумщине ожидается изменение погодных условий....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
8-9 мая циклон принесет в Сумскую область дожди и грозы....