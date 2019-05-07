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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56116

До конца недели на Сумщине сохранится неустойчивая погода

23-24 мая ночью без существенных осадков, возможен туман, днем кратковременные дожди с грозами.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью +11 .. + 16ºС, днем +21 .. + 26ºС, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

Общество Прогноз погоды
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«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:4520:15
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:45
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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