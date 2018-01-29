На Сумщине будут судить мастера леса Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мастера леса ДП «Конотопский агролесхоз», путем злоупотребления служебным положением которого государственным интересам нанесен более 740 тыс. грн материального ущерба.

В ходе следствия установлено, что в начале января 2019 года мастер леса, вопреки интересам предприятия, предоставил физическому лицу незаконное разрешение на беспрепятственную рубку деревьев разных пород в определенном участке на территории Вязовского сельского совета Конотопского района. При этом служащий заверил мужчину в законности рубки и предоставил ему товаротранспортные накладные на перевозку лесопродукции вне очереди.

«Физическое лицо совершило порубку 118 деревьев разных пород в защитной лесопосадке. Согласно расчета Государственной экологической инспекции в Сумской области, подтвержденного заключением экспертов, размер ущерба, причиненного государству составляет более 740 тыс. грн», - рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач.

Одновременно с целью сокрытия своей преступной деятельности мастер леса составил заведомо неправдивые официальные документы, а именно наряды-акты на выполнение работ.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее охраняемым законом государственным интересам тяжкие последствия) УК Украины.

Справка: обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры области.