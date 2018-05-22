В Сумах пройдет Extreme weekend

1 июня пройдет турнир по стритболу USL 3X3 среди взрослых и юниоров до 16 лет. Соревнования проходят при поддержке ФБУ.
Соревнования райдеров, панна футбол, выставка тюнингованных авто от Федерации автоспорта Сумщины и многое другое.
2 июня – DIYdance
Номинации:
- Hip-hop beginners 1х1
- Hip-hop pro 1х1
- Breaking beginners 1х1
- Breaking pro 1х1
- New school battle 2х2, для bboys & bgirls до 15 лет
Соревнования райдеров, панна футбол, выставка тюнингованных авто от Федерации автоспорта Сумщины и многое другое.
Кстати, Extreme weekend ищет волонтеров.
Место: парковка ТРЦ "Мануфактура".
Время: 10.00 1 июня, 14.00 2 июня.
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