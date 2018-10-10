5 самых талантливых студентов Сумщины посетят Китай по программе обмена

Перспективные направления сотрудничества касаются экономической, научно-технической, образовательной, гуманитарной и культурной сфер.
«Такое сотрудничество предусматривает проведение украинско-китайских мероприятий, содействие в создании деловых, научно-технических, образовательных и культурологических международных структур», - сообщил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время встречи с ректорами учебных заведений Сумщины.
Обе стороны, подписавшие Меморандум, в пределах полномочий течение пяти лет будут организовывать следующие направления работы: проведение тематических выставок, презентаций, конференций экономического, научно-технического, образовательного и культурного направления; имиджевые мероприятия в КНР по продвижению Украины, Сумской области и отдельных ее районов; спортивные мероприятия; издательскую деятельность; художественные выставки с привлечением украинских и китайских художников; создание китайско-украинской платформы сотрудничества в сфере образования для развития, обмена и сотрудничества между преподавателями и студентами в китайских и украинских университетах.
Ознакомительная поездка сумских студентов в КНР состоится 18-27 июня этого года
«Такие поездки - это не только обмен студентами, но и прежде всего - реализация совместных проектов Сумщины и китайских провинций в области образования и науки», - убежден глава облгосадминистрации Николай Клочко.
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