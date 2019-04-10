Сумчан возит дырявая маршрутка (видео)

Видео прислала в редакцию сумчанка, которая рассказала, что ехала на маршрутке № 56 около 19.45 из центра на Химгородок, когда заметила дыру в полу.
Это не первый подобный случай.
Напомним: сумские перевозчики хотят повысить стоимость проезда до 7 грн.
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