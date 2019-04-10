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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:28389

Сумчан возит дырявая маршрутка (видео)

Сегодня, 22 мая, в Сумах на маршруте работает маршрутка с дырой в полу.

Видео прислала в редакцию сумчанка, которая рассказала, что ехала на маршрутке № 56 около 19.45 из центра на Химгородок, когда заметила дыру в полу.

Это не первый подобный случай.

Напомним: сумские перевозчики хотят повысить стоимость проезда до 7 грн.

Общество Ведро с гайками Маршрутки
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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