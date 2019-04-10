Сумчан возит дырявая маршрутка (видео) Сегодня, 22 мая, в Сумах на маршруте работает маршрутка с дырой в полу.

Видео прислала в редакцию сумчанка, которая рассказала, что ехала на маршрутке № 56 около 19.45 из центра на Химгородок, когда заметила дыру в полу.

Это не первый подобный случай.

Напомним: сумские перевозчики хотят повысить стоимость проезда до 7 грн.