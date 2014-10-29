Нардеп от Сумщины может стать главой Службы внешней разведки В Администрации президента рассматривают вариант назначения главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Решение окончательно еще не утверждено и находится в стадии обсуждения, но вероятность его принятия очень высока.

Владислав Бухарев - народный депутат Верховной Рады VIII созыва от округа № 162 на Сумщине (Ахтырка и окрестности).

С декабря 2007 по март 2010 занимал пост первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальник налоговой милиции.

1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии "Батькивщина", прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.