На Сумщине на пожаре погиб человек

По предварительным данным, жители села увидели задымление в соседнем доме. Люди попали в помещение, в одной из комнат горела деревянная перегородка, а рядом с ней находился хозяин без признаков жизни. Односельчане вынесли тело погибшего мужчины 1971 г.р. на улицу. После этого о происшествии сообщили спасателям и в правоохранительные органы.
Сотрудник местной пожарной команды с. Кочерга совместно с отделением дежурного караула 15-й Государственной пожарно-спасательной части локализовали пожар в 8:42, ликвидировали в 9:05.
Допустимая причина пожара - неосторожность при курении хозяина, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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