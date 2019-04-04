На Сумщине на пожаре погиб человек 22 мая в 8:25 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Мира в с. Волокитное Путивльского района.

По предварительным данным, жители села увидели задымление в соседнем доме. Люди попали в помещение, в одной из комнат горела деревянная перегородка, а рядом с ней находился хозяин без признаков жизни. Односельчане вынесли тело погибшего мужчины 1971 г.р. на улицу. После этого о происшествии сообщили спасателям и в правоохранительные органы.

Сотрудник местной пожарной команды с. Кочерга совместно с отделением дежурного караула 15-й Государственной пожарно-спасательной части локализовали пожар в 8:42, ликвидировали в 9:05.

Допустимая причина пожара - неосторожность при курении хозяина, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.