В Сумах пьяная женщина ездила по городу на угнанном авто Патрулируя проспект Михаила Лушпы, патрульные инспекторы остановили автомобиль Daewoo Sens под управлением 31-летней женщины.

Проверив легковушку по имеющимся базам данных, патрульные установили, что она находится в розыске Днепровским отделом полиции.

Сама же водительница тоже подозрительно себя вела. Во время общения, инспекторы обнаружили у женщины признаки алкогольного опьянения, но она категорически отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Патрульные составили на нее административный материал по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения) КУоАП.

Также на место остановки стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.