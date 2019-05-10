Кто из сумчан и почему сегодня сидит без воды Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Соответствующие работы ООО «УК «Сумытехнобудсервис» будет проводить в доме по ул. Харьковская, 54 (замена кранов по горячей воде в квартире), ООО «УК «ДОМКОМ-СУМЫ» в доме по ул. Новоместенская, 23 (замена кранов по холодной и горячей воде в квартире), КП «Сумытеплоэнергоцентраль» будет проводить в домах по адресам: ул. Харьковская, 22/1 и ул. Заливная, 29 (замена кранов по горячей воде в квартирах), ул. Г. Кондратьева, 48 (замена труб по холодной воде в квартире).

Водоснабжение в данных домах будет отсутствовать до завершения работ.