На Сумщине за день нашли 79 боеприпасов времен войны

В этот же день, уже в 16:23 спасатели получили сообщение, что на этом же месте найдено еще 27 50-мм. минометных мин, 6 АПУВ времен войны.
На местах обнаружения взрывоопасных предметов выставлена охрана, предоставлено заявки на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны), сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
Неизвестно, какие бы последствия имело это событие, если бы на гранату наткнулись несведущие в подобной опасности люди, а то и...
За прошедшую неделю на Сумщине группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проведены работы...
16 мая группой пиротехнических работ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проведены работы по обезвреживанию 1-го 76-мм. артиллерийского снаряда, 26-ти...
15 мая группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны) проведены...
За минувшие сутки 75 боеприпасов уничтожено и еще 70 обнаружено....