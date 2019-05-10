На Сумщине за день нашли 79 боеприпасов времен войны 22 мая в 7:25 на линию экстренного вызова поступило сообщение, что в с. Перекоповка Роменского района в лесу, на расстоянии до 0,7 км от жилых домов, выявлено восемь 45-мм. артиллерийских снаряда, 38 50-мм. минометных мин времен войны.

В этот же день, уже в 16:23 спасатели получили сообщение, что на этом же месте найдено еще 27 50-мм. минометных мин, 6 АПУВ времен войны.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов выставлена охрана, предоставлено заявки на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны), сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.