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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В апреле в Сумах увеличилось количество пыли в воздухе

Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в апреле.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии.

В апреле отбор проб атмосферного воздуха происходил на трех стационарных постах наблюдений за загрязнением (ПСЗ), которые расположены по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

В течение прошлого месяца отобраны 1280 проб атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации по городу превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе по пыли в 1,8 раза, диоксида азота в 1,6 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже или на уровне санитарных норм.

По данным Сумского областного центра по гидрометеорологии, в апреле на ПСЗ № 5 среднемесячное содержание по диоксиду азота превышал уровень ПДК в 2,5 раза.

Превышение максимально разовой ПДК зафиксировано по пыли в 1,2 раза на ПСЗ № 4 в 19:00 5 апреля при штиле; 11 апреля при северо-западном направлении ветра со скоростью 1 м/с; 26 апреля при юго-западном направлении ветра со скоростью 2 м/с. На ПСЗ № 5 превышения в 1,2 и 1,4 раза было в 7:00 1 апреля при северо-западном направлении ветра со скоростью 2 м/с; 22 апреля при штиле; 24 апреля при северо-западном направлении ветра со скоростью 2 м/с; 26 апреля при штиле.

11 апреля на ПСЗ № 4 в 13:00 и 19:00 зафиксировано повышение максимально разовой концентрации, но ниже ПДК, по диоксиду серы при юго-восточном направлении ветра со скоростью 4 м/с и северо-западном направлении ветра со скоростью 1 м/с соответственно.

По сравнению с предыдущим месяцем загрязнения атмосферного воздуха города по пыли увеличилось, диоксида азота, оксида углерода, формальдегида уменьшилось, а по оксиду азота, диоксида серы и аммиака осталось почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в апреле не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в апреле по г. Сумы составлял 11-13 мкР/ч, и не превышал допустимых значений.

Общество Єкология Загрязнение воздуха
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