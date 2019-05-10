Шосткинскую пенсионерку обманул фейковый банкир

Днем на мобильный телефон 60-летней жительницы одного из сел Шосткинского района поступило сообщение с текстом: «осуществление оплаты покупки с карты на сумму 1282 гривны успешно зарегистрировано». Для выяснения ситуации женщина позвонила по этому номеру, ведь никакой заявки она не оставляла.
Ей ответил мужчина, который в разговоре назвался менеджером банка. Он подтвердил информацию и предложил для отмены операции назвать полный номер ее платежного документа и код, который придет ей в смс-сообщении. Пенсионерка выполнила условие. Однако через несколько минут абонент, которому она звонила, уже был вне сети. Заподозрив неладное, женщина обратилась на «горячую линию» банка, а там ей рассказали, что с ее счета снято 2400 гривен кредитных денег. Последней ничего не оставалось делать, как обратиться с соответствующим заявлением в полицию.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста.
Правоохранители снова напоминают гражданам элементарные правила предосторожности, соблюдение которых позволит избежать мошеннической ловушки и сохранить собственные средства при подобных звонках и сообщениях:
1. Никому и никогда не сообщайте индивидуальный ПИН-код своей банковской карты и CVV-код, находящийся на обратной ее стороне.
2. В случае поступления якобы из банка электронных писем или звонков с запросами о личной информации, не отвечайте на них, а лучше сами перезвоним на официальный номер call-центра вашего финучреждения, и выясните ситуацию.
3. Получив сомнительную информацию в смс-сообщении, не переходите по предлагаемым ссылкам, а обратитесь в сервисный центр своего мобильного оператора.
3. В случае потери или блокировки телефонной сим-карты, к которой «привязана» ваша банковская карта, прежде необходимо лично обратиться в банк с заявкой о блокировании платежного документа.
4. И помните: работник банка никогда не будет звонить к вам с закрытого номера. Если вас просят прислать пароль или другие карточные данные, ни при каких обстоятельствах не следует этого делать. Прежде необходимо срочно обратиться на «горячую» телефонную линию банка, и выяснить у оператора всю информацию по вашему счету. Таким образом вы лишний раз убедитесь в том, что с вашим платежным документом все в порядке, а сами вы только избежали коварной мошеннической ловушки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Договорившись по телефону о покупке четырех пчелопакетов, житель Шосткинского района перечислил полную предоплату на счет продавца без каких-либо гарантий возврата...
В Шостке под предлогом срочного телефонного звонка несовершеннолетний парень временно одолжил у нового знакомого мобильный, после чего незаметно исчез вместе...
Злоумышленники, используя известную мошенническую схему «откупа родственников» от уголовной ответственности за якобы совершенное преступление, добились того, что двое сумских пенсионеров...
Женщина доверилась Интернет-продавцу элитного котенка и потеряла почти 4000 гривен....
Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции быть осмотрительными с операциями купли-продажи в сети Интернет, на «крючок» мошенников снова попала очередная...