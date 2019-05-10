Шосткинскую пенсионерку обманул фейковый банкир Пытаясь предотвратить несанкционированное снятие средств с банковской карты, 60-летняя женщина назвала псевдоменеджеру банка, конфиденциальную информацию по своей «кредитной» карточки. В результаты такой наивной доверчивости со счета женщины исчезло более 2000 гривен.

Днем на мобильный телефон 60-летней жительницы одного из сел Шосткинского района поступило сообщение с текстом: «осуществление оплаты покупки с карты на сумму 1282 гривны успешно зарегистрировано». Для выяснения ситуации женщина позвонила по этому номеру, ведь никакой заявки она не оставляла.

Ей ответил мужчина, который в разговоре назвался менеджером банка. Он подтвердил информацию и предложил для отмены операции назвать полный номер ее платежного документа и код, который придет ей в смс-сообщении. Пенсионерка выполнила условие. Однако через несколько минут абонент, которому она звонила, уже был вне сети. Заподозрив неладное, женщина обратилась на «горячую линию» банка, а там ей рассказали, что с ее счета снято 2400 гривен кредитных денег. Последней ничего не оставалось делать, как обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста.

Правоохранители снова напоминают гражданам элементарные правила предосторожности, соблюдение которых позволит избежать мошеннической ловушки и сохранить собственные средства при подобных звонках и сообщениях:

1. Никому и никогда не сообщайте индивидуальный ПИН-код своей банковской карты и CVV-код, находящийся на обратной ее стороне.

2. В случае поступления якобы из банка электронных писем или звонков с запросами о личной информации, не отвечайте на них, а лучше сами перезвоним на официальный номер call-центра вашего финучреждения, и выясните ситуацию.

3. Получив сомнительную информацию в смс-сообщении, не переходите по предлагаемым ссылкам, а обратитесь в сервисный центр своего мобильного оператора.

3. В случае потери или блокировки телефонной сим-карты, к которой «привязана» ваша банковская карта, прежде необходимо лично обратиться в банк с заявкой о блокировании платежного документа.

4. И помните: работник банка никогда не будет звонить к вам с закрытого номера. Если вас просят прислать пароль или другие карточные данные, ни при каких обстоятельствах не следует этого делать. Прежде необходимо срочно обратиться на «горячую» телефонную линию банка, и выяснить у оператора всю информацию по вашему счету. Таким образом вы лишний раз убедитесь в том, что с вашим платежным документом все в порядке, а сами вы только избежали коварной мошеннической ловушки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.