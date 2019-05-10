Чемпион Украины отказался от участия в чемпионате Сумщины

Об этом вице-чемпион области и действующий чемпион Украины среди аматорских команд сообщает на своем сайте.
«ФК «Виктория» (Николаевка) не будет участвовать в чемпионате Сумщины по футболу. Такое решение было принято на общем собрании команды и руководства клуба.
Причина - в 2019 году Федерация футбола Сумщины решила проводить матчи чемпионата Сумской области по футболу по субботам, а в эти дни команда задействована в матчах чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд. Мы отдали предпочтение более высокому уровню соревнований! Спасибо всем за понимание и поддержку!» - говорится в сообщении.
Напомним: в прошлом году команда играла на два фронта, играя матчи чемпионата области в будние дни.
Чемпионат области стартует уже в эту субботу. В высшей лиги будут играть 9 команд. Кстати, чемпион области «Альянс» из Липовой Долины также отказался от чемпионата области.
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