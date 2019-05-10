Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10192

Чемпион Украины отказался от участия в чемпионате Сумщины

Николаевская «Виктория» не будет играть в чемпионате области по футболу.

Об этом вице-чемпион области и действующий чемпион Украины среди аматорских команд сообщает на своем сайте.

«ФК «Виктория» (Николаевка) не будет участвовать в чемпионате Сумщины по футболу. Такое решение было принято на общем собрании команды и руководства клуба.

Причина - в 2019 году Федерация футбола Сумщины решила проводить матчи чемпионата Сумской области по футболу по субботам, а в эти дни команда задействована в матчах чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд. Мы отдали предпочтение более высокому уровню соревнований! Спасибо всем за понимание и поддержку!» - говорится в сообщении.

Напомним: в прошлом году команда играла на два фронта, играя матчи чемпионата области в будние дни.

Чемпионат области стартует уже в эту субботу. В высшей лиги будут играть 9 команд. Кстати, чемпион области «Альянс» из Липовой Долины также отказался от чемпионата области.

Спорт Виктория Николаевка Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
view counter

По тематике

В кубке Сумщины определилась лучшая четверка
20.05.2019 10:31

В кубке Сумщины определилась лучшая четверка

18 мая прошли матчи ¼ финала кубка области по футболу....

19.05.2019 19:00

"Сумы" установили антирекорд

Сегодня 19 мая ПФК "Сумы" принимал МФК "Николаев "....

Сегодня «Сумы» сыграют с «Николаевым» (трансляция)
19.05.2019 12:03

Сегодня «Сумы» сыграют с «Николаевым» (трансляция)

Сегодня, 19 мая, ПФК «Сумы» примет МФК «Николаев»....

Сумские футболистки в шаге от медалей на Универсиаде
18.05.2019 16:50

Сумские футболистки в шаге от медалей на Универсиаде

С 13 по 16 мая в Харькове состоялся финальный этап 14-й летней универсиады Украины по женскому футболу....

В субботу пройдут четвертьфиналы кубка Сумщины
17.05.2019 10:16

В субботу пройдут четвертьфиналы кубка Сумщины

18 мая пройдут матчи ¼ финала кубка области по футболу....

Новости

Нардеп от Сумщины может стать главой Службы внешней разведки
Сегодня 07:18
В огне погибли уже 28 жителей Сумщины
Сегодня 14:07
Глуховский силач стал чемпионом мира
Сегодня 13:58
Апелляционный суд назначил к рассмотрению дело о ДТП в Харькове, в котором погиб сумчанин
Сегодня 13:48
На Сумщине внуку дали 12 лет за решеткой за убийство деда
Сегодня 13:43
Сумские копы поймали подростков, которые разбили стеклянную остановку (видео)
Сегодня 13:32
Чемпион Украины отказался от участия в чемпионате Сумщины
Сегодня 13:10
Сумчане требуют вернуть горячую воду Курскому микрорайону
Сегодня 13:00
В Сумах власти считают, что с чистотой в городе все ОК, но жалуются на недобор в бюджете
Сегодня 12:46
На Сумщине за день нашли 79 боеприпасов времен войны
Сегодня 12:42
На Сумщине две агрофирмы не поделили одно поле
Сегодня 12:38
Смерть в лифте: суд оставил под домашним арестом электромеханика «Горсумылифта»
Сегодня 12:26
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.