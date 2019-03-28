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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:2696

Смерть в лифте: суд оставил под домашним арестом электромеханика «Горсумылимта»

До 3 июля Заречный районный суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время электромеханику ООО «Горсумылифт» Сергею Шубенко.

Его подозревают по ч.2 ст.278 УК Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель ребенка. Это предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним: по факту гибели ребенка в лифте дома на Супруна, 32/1 2 января этого года расследуется уголовное производство. В его рамках прокуратура объявила подозрение электромеханику, директору ООО «Горсумылифт», заммэра Сум Александру Журбе и экс-директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко.

Право Смерть в лифте
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