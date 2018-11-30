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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15139

На Сумщине сын систематически издевался над пожилой матерью

С начала года он уже трижды привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия в отношении матери.

В течение нескольких последних лет участковый офицер полиции был «частым гостем» в этой семье. 71-летняя женщина часто жаловалась на то, что ее 37-летний сын нигде не работает, постоянно пьянствует, а под действием водки совершает ссоры и драки. Но никакие профилактические, воспитательные и разъяснительные беседы участкового, меры административного воздействия: штрафы и общественные работы, не имели желаемого длительного эффекта - уже через несколько недель тот снова брался за старое.

В январе этого года вступила в силу статья об уголовной ответственности за совершение домашнего насилия. Поэтому у полиции появились основания принять более жесткие меры к нарушителю, и теперь он будет отвечать за свои действия перед судом по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины (Домашнее насилие).

Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Право Домашнее насилие
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