На Сумщине две агрофирмы не поделили одно поле

На нем было рассмотрено обращение по проблемной ситуации на территории Чернетчинского сельского совета, где возникло недоразумение между ООО «Райз-Север» и ЧАО «САД» в сфере обработки арендованных земельных участков.
«Все спорные моменты должны решаться мирно, за столом переговоров и исключительно в правовом поле», - отметил во время заседания глава облгосадминистрации Николай Клочко.
Во время заседания удалось снять напряжение между двумя аграрными предприятиями, достигнуты определенные договоренности и наработаны пути к компромиссу.
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