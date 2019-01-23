На Сумщине две агрофирмы не поделили одно поле В Сумской облгосадминистрации прошло очередное заседание «Аграрного штаба».

На нем было рассмотрено обращение по проблемной ситуации на территории Чернетчинского сельского совета, где возникло недоразумение между ООО «Райз-Север» и ЧАО «САД» в сфере обработки арендованных земельных участков.

«Все спорные моменты должны решаться мирно, за столом переговоров и исключительно в правовом поле», - отметил во время заседания глава облгосадминистрации Николай Клочко.

Во время заседания удалось снять напряжение между двумя аграрными предприятиями, достигнуты определенные договоренности и наработаны пути к компромиссу.