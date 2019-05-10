В Сумах власти считают, что с чистотой в городе все ОК, но жалуются на недобор в бюджете Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Поддержание чистоты в течение года, а не "месячник по благоустройству"».

«Ежегодно городские власти организует "месячник по благоустройству" https://smr.gov.ua/uk/novini/miske-gospodarstvo/13624-oleksandr-lisenko-nagoloshuyu-na-vazhlivosti-vidpovidalnogo-ta-sumlinnogo-vikonannya-zakhodiv- misyachnika-z-blagoustroyu.html. Частью этого "месячника" является общая толока. Это подается как огромная забота о чистоте города, но является признанием несостоятельности власти поддерживать город в нормальном состоянии, что является ее непосредственной обязанностью. Непонятно, почему убирать нужно только один месяц в году, и почему это должны делать горожане и частные организации, а не коммунальные службы?

Посмотрите на фото. Это 12-й микрорайон и улица Харьковская, например. Ежегодно на жалобы по свалкам ответ один и тот же - внесены в реестр несанкционированных свалок, если будут средства, то уберем. Другая известная "помойка" - территория вокруг озера Чеха, которая нормально убирается только раз в год неравнодушными активистами. Что мешает взять на работу дополнительно 10 человек, которые занимались бы уборкой постоянно, особенно учитывая то, что о проблеме известно давно?

Городская власть просто обязана обеспечить уборку города в течение всего года, включая удаленные районы. Нужно забыть о «чисто там, где не сорят» и адекватно планировать ресурсы, необходимые для обеспечения своевременного уборки. Конечно, в Сумах проживает огромное количество людей, которые ведут себя как свиньи, но это не оправдание, а лишь фактор, который нужно учитывать. Толоки могут быть только локальные, когда жильцы дома выходят сажать деревья, все остальное это ответственность городских властей», - писал автор петиции Ми Андрей Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«Коммунальными предприятиями города и исполнителями услуг - победителями открытых тендерных торгов постоянно проводятся работы по наведению надлежащего санитарного состояния на закрепленных за ними территориях и местах общего пользования, приводятся в надлежащее санитарное состояние газоны, клумбы, цветники, вывозится мусор, проводится содержание улично-дорожного полотна и зеленой зоны в соответствии с распределением обязанностей и в пределах выделенных из городского бюджета средств.

Так, в пределах расходов из городского бюджета на 2019 год коммунальными предприятиями города предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- приведение в надлежащее санитарное состояние прибрежных полос реки Псел, озера Чеха общей стоимостью 540 000 грн в год (исполнитель КП «Паркинг» СГС)

- содержание улично-дорожной сети в направлении от центра города до периферии в течение года на общую сумму 40 млн грн в год (исполнитель КП «Дорремстрой» СМР);

- сбор и вывоз мусора и опавших листьев по местам общего пользования (парки и скверы) на общую сумму 749 000 грн в год (исполнитель КП «Зеленое строительство» СГС)

- содержание парков и скверов центральной части города на общую сумму 891 000 грн (исполнитель будет определен по результатам открытых тендерных торгов);

- услуги по содержанию в надлежащем состоянии объектов благоустройства города Сумы (содержание остановок общественного транспорта) на общую сумму 3,5 млн грн (исполнитель КП «Паркинг» СГС);

- услуги по обеспечению санитарной очистки территории города Сумы (сбор неопасных отходов - уборка урн для мусора) на общую сумму 1,15 млн грн (исполнитель КП «Паркинг» СГС);

- уход за объектами благоустройства общего пользования (ликвидация стихийных свалок) на общую сумму 310 000 грн (исполнитель будет определен по результатам открытых тендерных торгов).

Что касается дополнительного финансирования указанных мероприятий, сообщаем, что по информации департамента финансов, экономики и инвестиций, по состоянию на 1 квартал 2019 года сумма недовыполнения поступлений в общий фонд городского бюджета пропорционально 1/12 составляет 30,3 млн грн (-9,5%). Кроме того, на выполнении департамента инфраструктуры города находится поручения городского головы от 26.12.2018 № 71-Д по уменьшению расходов на выполнение программ и их финансирования на 15%. Таким образом, в настоящее время невозможно предусмотреть дополнительные средства в городском бюджете на выполнение дополнительных мероприятий, предусмотренных в Вашей петиции».