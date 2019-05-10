Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00306

Сумчане требуют вернуть горячую воду Курскому микрорайону

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Вернуть жителям Курского микрорайона горячую воду».

«Требуем вернуть жителям курского микрорайона горячую воду, которая отсутствует больше месяца», - говорится в петиции Лысенко Веры Викторовны.

Автор ссылается на Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и в случае, если местные власти не поспособствуют решению данной проблемы, данный вопрос будет направлено на сайт президента Украины.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: горячую воду Котельная Северного промузла отключила 22 апреля из-за профилактических и ремонтных работ на котельной. Когда возобновится подача горячей воды потребителям на предприятии не знают.

Общество Горячая вода КСПУ Петиция
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