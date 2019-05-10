Сумчане требуют вернуть горячую воду Курскому микрорайону

«Требуем вернуть жителям курского микрорайона горячую воду, которая отсутствует больше месяца», - говорится в петиции Лысенко Веры Викторовны.
Автор ссылается на Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и в случае, если местные власти не поспособствуют решению данной проблемы, данный вопрос будет направлено на сайт президента Украины.
Подписать петицию можно здесь.
Напомним: горячую воду Котельная Северного промузла отключила 22 апреля из-за профилактических и ремонтных работ на котельной. Когда возобновится подача горячей воды потребителям на предприятии не знают.
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