Сумчане требуют вернуть горячую воду Курскому микрорайону На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Вернуть жителям Курского микрорайона горячую воду».

«Требуем вернуть жителям курского микрорайона горячую воду, которая отсутствует больше месяца», - говорится в петиции Лысенко Веры Викторовны.

Автор ссылается на Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и в случае, если местные власти не поспособствуют решению данной проблемы, данный вопрос будет направлено на сайт президента Украины.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: горячую воду Котельная Северного промузла отключила 22 апреля из-за профилактических и ремонтных работ на котельной. Когда возобновится подача горячей воды потребителям на предприятии не знают.