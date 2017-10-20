Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48140

Сумчан запрошують на творчий вечір Сергія Батурина

24 травня в міській галереї (вул. Соборна, 27) о 17:00 відбудеться творчий вечір Сергія Батурина.

Письменник презентує новий роман «Манливі обійми місяця», а також вірші та уривки гостросюжетних романів.

Вхід вільний.

Досуг Творческая встреча
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По тематике

У Сумах пройде творча зустріч з народними артистами України
22.03.2019 09:34

У Сумах пройде творча зустріч з народними артистами України

У неділю, 24 березня, в агенції промоції «Суми» пройде творча зустріч перед виставою «Дядя Ваня» Київського академічного молодого театру....

Сумчан запрошують на зустріч із народною артисткою України (оновлено)
19.03.2019 14:04

Сумчан запрошують на зустріч із народною артисткою України (оновлено)

20 березня у приміщенні «Агенції промоції «Суми» у рамках проведення щорічного театрального фестивалю «Чеховфест» відбудеться творча зустріч з акторкою театру...

Сумчан запрошують на творчу зустріч із акторами «Чеховфесту»
30.03.2018 12:20

Сумчан запрошують на творчу зустріч із акторами «Чеховфесту»

У рамках театрального фестивалю «Чеховфест» до Сум завітають незрівнянна Наталія Сумська та харизматичний Анатолій Хостікоєв....

23.01.2018 12:54

Сумчан запрошують на творчу зустріч із дитячою письменницею

Книгарня «Є» запрошує дітей віком від 8 років та їхніх батьків на творчу зустріч з Мариною Рибалкою - дитячою письменницею...

Сумчан запрошують на творчу зустріч із авторами «Казкового міста Суми»
20.10.2017 14:16

Сумчан запрошують на творчу зустріч із авторами «Казкового міста Суми»

У суботу, 21 жовтня в приміщенні Агенції промоції «Суми» відбудеться творча зустріч із авторами дитячого путівника «Казкове місто Суми»....

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Сумчан запрошують на творчий вечір Сергія Батурина
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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