Сумчан запрошують на творчий вечір Сергія Батурина

Письменник презентує новий роман «Манливі обійми місяця», а також вірші та уривки гостросюжетних романів.
Вхід вільний.
У неділю, 24 березня, в агенції промоції «Суми» пройде творча зустріч перед виставою «Дядя Ваня» Київського академічного молодого театру....
20 березня у приміщенні «Агенції промоції «Суми» у рамках проведення щорічного театрального фестивалю «Чеховфест» відбудеться творча зустріч з акторкою театру...
У рамках театрального фестивалю «Чеховфест» до Сум завітають незрівнянна Наталія Сумська та харизматичний Анатолій Хостікоєв....
Книгарня «Є» запрошує дітей віком від 8 років та їхніх батьків на творчу зустріч з Мариною Рибалкою - дитячою письменницею...
У суботу, 21 жовтня в приміщенні Агенції промоції «Суми» відбудеться творча зустріч із авторами дитячого путівника «Казкове місто Суми»....