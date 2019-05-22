Сумские копы поймали подростков, которые разбили стеклянную остановку (видео)

Происшествие случилось в ночь с 21 на 22 мая. Экипаж патрульных получил сообщение о группе молодых людей, которые разбили стекло остановки общественного транспорта на улице Горького. Заявитель сообщил приметы правонарушителей, а также направление, в котором они ушли.
Оперативно прибывшие на место происшествия, полицейские возле остановки обнаружили компанию парней. Но как только патрульные попросили их остановиться, юноши разделились и побежали в разные стороны. По горячим следам стражи порядка догнали и задержали одного из них.
Приметы других беглецов передали экипажам патрульной полиции. Через некоторое время, на улице Данила Галицкого, инспекторы увидели юношу, который отвечал ориентированию. У него были царапины на руках, ногах и лице. Сначала он придумывал различные версии ночной прогулки, но потом все же признался, что именно он разбил стекло на остановке.
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