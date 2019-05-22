Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:32236

Сумские копы поймали подростков, которые разбили стеклянную остановку (видео)

Патрульные разыскали юношей, которые, вероятно, разбили стекло на остановке общественного транспорта.

Происшествие случилось в ночь с 21 на 22 мая. Экипаж патрульных получил сообщение о группе молодых людей, которые разбили стекло остановки общественного транспорта на улице Горького. Заявитель сообщил приметы правонарушителей, а также направление, в котором они ушли.

Оперативно прибывшие на место происшествия, полицейские возле остановки обнаружили компанию парней. Но как только патрульные попросили их остановиться, юноши разделились и побежали в разные стороны. По горячим следам стражи порядка догнали и задержали одного из них.

Приметы других беглецов передали экипажам патрульной полиции. Через некоторое время, на улице Данила Галицкого, инспекторы увидели юношу, который отвечал ориентированию. У него были царапины на руках, ногах и лице. Сначала он придумывал различные версии ночной прогулки, но потом все же признался, что именно он разбил стекло на остановке.

Стражи порядка доставили обоих 16-летних ребят в Сумской отдел полиции.

Право Вандализм Остановка Патрульная полиция
view counter

По тематике

21.05.2019 17:37

Сумские патрульные обнаружили мужчину, которого разыскивает полиция Харьковщины за грабеж

«Бывший сожитель выбивает двери», - такое сообщение на днях получили стражи порядка....

В центре Сум задержали 18-летнего парня с оружием
21.05.2019 11:11

В центре Сум задержали 18-летнего парня с оружием

На днях, патрулируя улицу Ярослава Мудрого, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции обнаружили подозрительного парня, который резко изменил направление движения,...

На Сумщине горела остановка (+видео)
21.05.2019 10:14

На Сумщине горела остановка (+видео)

Пожарные ликвидировали возгорание остановки общественного транспорта....

20.05.2019 17:05

За выходные на Сумщине произошло 4 ДТП

За выходные (18-19 мая) патрульные отработали около 400 сообщений....

В Сумах вандализировали пятую остановку за год
13.05.2019 12:40

В Сумах вандализировали пятую остановку за год

Ночью неизвестные разбили очередную стеклянную евроостановку в Сумах....

Новости

Нардеп от Сумщины может стать главой Службы внешней разведки
Сегодня 07:18
В огне погибли уже 28 жителей Сумщины
Сегодня 14:07
Глуховский силач стал чемпионом мира
Сегодня 13:58
Апелляционный суд назначил к рассмотрению дело о ДТП в Харькове, в котором погиб сумчанин
Сегодня 13:48
На Сумщине внуку дали 12 лет за решеткой за убийство деда
Сегодня 13:43
Сумские копы поймали подростков, которые разбили стеклянную остановку (видео)
Сегодня 13:32
Чемпион Украины отказался от участия в чемпионате Сумщины
Сегодня 13:10
Сумчане требуют вернуть горячую воду Курскому микрорайону
Сегодня 13:00
В Сумах власти считают, что с чистотой в городе все ОК, но жалуются на недобор в бюджете
Сегодня 12:46
На Сумщине за день нашли 79 боеприпасов времен войны
Сегодня 12:42
На Сумщине две агрофирмы не поделили одно поле
Сегодня 12:38
Смерть в лифте: суд оставил под домашним арестом электромеханика «Горсумылифта»
Сегодня 12:26
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.