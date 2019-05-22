Сумские копы поймали подростков, которые разбили стеклянную остановку (видео) Патрульные разыскали юношей, которые, вероятно, разбили стекло на остановке общественного транспорта.

Происшествие случилось в ночь с 21 на 22 мая. Экипаж патрульных получил сообщение о группе молодых людей, которые разбили стекло остановки общественного транспорта на улице Горького. Заявитель сообщил приметы правонарушителей, а также направление, в котором они ушли.

Оперативно прибывшие на место происшествия, полицейские возле остановки обнаружили компанию парней. Но как только патрульные попросили их остановиться, юноши разделились и побежали в разные стороны. По горячим следам стражи порядка догнали и задержали одного из них.

Приметы других беглецов передали экипажам патрульной полиции. Через некоторое время, на улице Данила Галицкого, инспекторы увидели юношу, который отвечал ориентированию. У него были царапины на руках, ногах и лице. Сначала он придумывал различные версии ночной прогулки, но потом все же признался, что именно он разбил стекло на остановке.

Стражи порядка доставили обоих 16-летних ребят в Сумской отдел полиции.