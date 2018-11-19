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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58147

Глуховский силач стал чемпионом мира

Глуховчанин Артур Залетов в Токио стал чемпионом мира и установил мировой рекорд по жиму штанги лежа.

Сегодня, 23 мая, воспитанник глуховского ФСК «Гармония», мастер спорта международного класса Артур Залетов третий раз стал чемпионом мира. С результатом 316 кг он победил на чемпионате мира в Токио по жиму штанги лежа и установил новый мировой рекорд. Спортсмен выступал в весовой категории до 93 кг среди юниоров. Об этом сообщил тренер пауэрлифтера Феликс Колтаков в видеообращении из Японии.

Спорт Артур Залетов Жим лежа
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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