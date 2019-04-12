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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:07102

В огне погибли уже 28 жителей Сумщины

С начала года огонь уже унес жизни 28-ми жителей Сумщины.

Каждый житель области должен осознать, что его безопасность, в первую очередь, зависит от него самого.

А поэтому нужно быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности:

- не курите в постели;

- следите за состоянием и исправностью электросети;

- в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;

- не перегружайте электросеть, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности;

- позаботьтесь о защите помещения при пользовании печным отоплением.

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение.

Право Смерть на пожаре
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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