В огне погибли уже 28 жителей Сумщины

Каждый житель области должен осознать, что его безопасность, в первую очередь, зависит от него самого.
А поэтому нужно быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности:
- не курите в постели;
- следите за состоянием и исправностью электросети;
- в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;
- не перегружайте электросеть, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности;
- позаботьтесь о защите помещения при пользовании печным отоплением.
При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение.
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