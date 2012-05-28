В Сумах умерла цыганка, самостоятельно сделав аборт (видео) В Сумах 30-летняя женщина из цыганской общины самостоятельно попыталась сорвать беременность.

К медикам не обращалась - все сделала дома. Уже через несколько дней женщина поняла, что умирает, обратилась в больницу, но там ее спасти не смогли, говорится в сюжете Свідок НТН.

«По предварительным данным, это был криминальный аборт. По словам женщины, 5 дней назад она принимала медицинские препараты для того, чтобы спровоцировать выкидыш», - рассказала и. о. главного врача Сумской городской больницы №5 Наталья Пирятинская.