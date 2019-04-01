Мусорная свалка на Космической до сих пор не убрана За это чиновник Сумского горсовета отделался штрафом в 289 грн.

Как сообщает Государственная экологическая инспекция в Сумской области, вопрос ликвидации свалки в районе ул.Космическая находится на контроле у Инспекции. В мае 2019 года была проведена внеплановая проверка по контролю выполнения Сумским городским советом и его исполнительными органами ранее предоставленных предписаний, в том числе по обеспечению ликвидации несанкционированной свалки в районе ул. Космическая в г. Сумы.

Поскольку по состоянию на момент проверки свалка в районе ул. Космическая не была ликвидирована, за невыполнение в установленный срок предписания по ликвидации несанкционированной свалки должностное лицо Сумского городского совета привлечено к административной ответственности по ст.188-5 КУоАП на сумму 289 грн.

По предоставленной исполнительным комитетом Сумского городского совета информации, решением Сумского городского совета от 24.04.2019 № 4998-МР «О внесении изменений и дополнений в городской бюджет г. Сумы на 2019 год» было проведено перераспределение расходов городского бюджета на 2019 год и предусмотрены расходы на ликвидацию несанкционированной свалки в районе ул. Космическая. После внесения изменений в сметы на 2019 год, разработки технического задания к тендерному предложению и проведения открытых торгов на ProZorro будет начаты работы по ликвидации свалки. Учитывая вышеизложенное, срок исполнения ранее выданного предписания по ликвидации несанкционированной свалки в районе ул.Космическая в г.Сумы продлен.

Напомним: свалка на Космической появилась в сентябре прошлого года сразу после того, как Сумской горсовет принял решение предоставить КП «Сумыжилкомсервис» два участка на ул. Космической - площадью 2,9 и 2,1 га - для размещения площадок для накопления и сортировки строительного мусора. Планировалось, что сюда со всего города будут свозить стройотходы, складировать и сортировать их, а все не пригодное к дальнейшей переработке - вывозить на зеленый полигон и полигон ТБО. Однако один из мусороперевозчиков – по утверждению местных жителей, компания «А-Муссон», о чем они не раз говорили мэру Сум как на личных приемах, так иво время сессии Сумского горсовета - начал привозить на Космическую обычные отходы, фактически устроив на территории Сум тривиальную свалку. Жители Тополянского массива потребовали немедленно вернуть участкам прежнее состояние. А Госэкоинспекция в Сумской области за засорение земельного участка неустановленными лицами еще и насчитала сумму ущерба в размере 29 млн грн и направила дело в Сумскую местную прокуратуру. Городской голова пообещал, что «А-Муссон» уберет все, что он навывозил, а город сделает так, что на Космической не будет свалки, но... прошло уже 8 месяцев, сроки уборки переносятся который раз.