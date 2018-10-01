Сумские власти ничего не могут поделать с частными фасадами на Соборной

Сегодня, 23 мая, было проведено очередное заседание комиссии по вопросу обследования нежилого помещения по ул. Соборная, 44.
Члены комиссии, в состав которой вошли представители структурных подразделений городского совета, управления культуры Сумской облгосадминистрации и других служб города, области обследовали нежилое помещение площадью 1017 кв. м. Владельцем этого помещения является ООО «БИЗНЕС ДИАЛОГ».
По итогам работы решили поручить главе комиссии - первому заммэра Сум Владимиру Войтенко провести с владельцем нежилого помещения переговоры о необходимости приведения памятника культурного наследия, расположенного в центре города, в надлежащее состояние; управлению «Инспекция по благоустройству г. Сумы», городскому отделу Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, управлению культуры Сумской облгосадминистрации осуществить выход на место с целью составления соответствующих документов с целью фиксирования неудовлетворительного технического состояния памятника культурного наследия.
После того как собранные документы будут обработаны, комиссия обратится в органы прокуратуры в связи с возможным умышленным незаконным уничтожением, разрушением, повреждением памятника - объекта культурного наследия собственником помещения, которое находится в исторической, центральной части города, предусмотрено в ст. 298 Уголовного кодекса Украины.
Напомним: о фасадах соборной говорят уже шестой год, даже собирались судиться с собственником о разрыве договора купли-продажи помещения, однако дальше слов дело пока не идет…
Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания поручил департаменту инфраструктуры города в вопросе ремонта фасадов сооружений теснее работать с...
Сегодня, 5 апреля, состоялось заседание экспертной комиссии по техническому состоянию памятки архитектурного наследия, здания, расположенная по ул. Соборная, 44....
Сегодня, 10 декабря, на аппаратном совещании в очередной раз обсуждали состояние фасадов на центральной улице города....
Директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко предлагает через суд разорвать договор купли-продажи помещения на Соборной, 44....
Департамент обеспечения ресурсных платежей подал в суд на разрыв договора купли-продажи помещения по адресу Соборная, 44....