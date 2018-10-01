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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28222

Сумские власти ничего не могут поделать с частными фасадами на Соборной

От собственника нежилого помещения по ул. Соборная, 44 требуют приведения в надлежащее состояние памятники культурного наследия.

Сегодня, 23 мая, было проведено очередное заседание комиссии по вопросу обследования нежилого помещения по ул. Соборная, 44.

Члены комиссии, в состав которой вошли представители структурных подразделений городского совета, управления культуры Сумской облгосадминистрации и других служб города, области обследовали нежилое помещение площадью 1017 кв. м. Владельцем этого помещения является ООО «БИЗНЕС ДИАЛОГ».

По итогам работы решили поручить главе комиссии - первому заммэра Сум Владимиру Войтенко провести с владельцем нежилого помещения переговоры о необходимости приведения памятника культурного наследия, расположенного в центре города, в надлежащее состояние; управлению «Инспекция по благоустройству г. Сумы», городскому отделу Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, управлению культуры Сумской облгосадминистрации осуществить выход на место с целью составления соответствующих документов с целью фиксирования неудовлетворительного технического состояния памятника культурного наследия.

После того как собранные документы будут обработаны, комиссия обратится в органы прокуратуры в связи с возможным умышленным незаконным уничтожением, разрушением, повреждением памятника - объекта культурного наследия собственником помещения, которое находится в исторической, центральной части города, предусмотрено в ст. 298 Уголовного кодекса Украины.

Напомним: о фасадах соборной говорят уже шестой год, даже собирались судиться с собственником о разрыве договора купли-продажи помещения, однако дальше слов дело пока не идет…

Общество Соборная 44 Фасады Соборной
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