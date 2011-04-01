В Украине разработали онлайн-курс по основам создания веб-сайтов

Веб-разработка — это одно из наиболее востребованных направлений в IT сегодня. Ежедневно в мире создается несколько сотен тысяч веб-страниц и данный курс поможет вам за 1 месяц научиться разрабатывать сайты самостоятельно.
В процессе обучения слушатель узнает о:
- теоретических и практических аспектах фронтенд-разработки (HTML, CSS, JavaScript);
- базовых принципах веб-разработки;
- создании своей первой веб-страницы.
Курс состоит из коротких обучающих видео продолжительностью до 10 минут, текстовых материалов и тестовых заданий для закрепления знаний. Если же появится вопрос в процессе обучения, то всем участникам доступен онлайн-форум. По окончании курса успешные слушатели получат сертификат.
Экспертом курса является Сергей Денисов — программист с многолетним опытом в коммерческой разработке и консультировании в сфере IT, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Также в одной из серий снялась Ната Жижченко, лидер группы Onuka, где рассказала, как создавался сайт их группы и как он посодействовал популяризации их творчества.
Курс разработали BrainBasket Foundation совместно со студией онлайн-образования EdEra. Разработка и публикация курса стали возможными благодаря поддержке Международного фонда «Renaissance».
Курс бесплатный уже доступен для прохождения по ссылке.
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