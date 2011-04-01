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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10141

В Украине разработали онлайн-курс по основам создания веб-сайтов

Фонд BrainBasket и студия онлайн-образования EdEra запускают бесплатный онлайн-курс по основам веб-разработки. Курс рассчитан на всех, кто хочет получить базовые навыки программирования. Попробовать себя в веб-разработке уже могут и жители Сум.

Веб-разработка — это одно из наиболее востребованных направлений в IT сегодня. Ежедневно в мире создается несколько сотен тысяч веб-страниц и данный курс поможет вам за 1 месяц научиться разрабатывать сайты самостоятельно.

В процессе обучения слушатель узнает о:

-         теоретических и практических аспектах фронтенд-разработки (HTML, CSS, JavaScript);

-         базовых принципах веб-разработки;

-         создании своей первой веб-страницы.

Курс состоит из коротких обучающих видео продолжительностью до 10 минут, текстовых материалов и тестовых заданий для закрепления знаний. Если же появится вопрос в процессе обучения, то всем участникам доступен онлайн-форум. По окончании курса успешные слушатели получат сертификат.

Экспертом курса является Сергей Денисов — программист с многолетним опытом в коммерческой разработке и консультировании в сфере IT, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Также в одной из серий снялась Ната Жижченко, лидер группы Onuka, где рассказала, как создавался сайт их группы и как он посодействовал популяризации их творчества.

Курс разработали BrainBasket Foundation совместно со студией онлайн-образования EdEra. Разработка и публикация курса стали возможными благодаря поддержке Международного фонда «Renaissance».

Курс бесплатный уже доступен для прохождения по ссылке.

Общество Веб-дизайн Веб-сайты Курсы
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