На Сумщине провели «денежную реформу» на 40 тысяч Почти 32 тыс. гривен отдала жительница Тростянетчины незнакомцу, который под предлогом «денежной реформы» предложил ей обменять старые купюры на новые, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Недавно жертвой такого мошенничества стала 77-летняя пенсионерка с Тростянетчины. Пока ее муж ходил в магазин за хлебом, к женщине в дом зашел неизвестный мужчина и предложил обмен старые банкноты на новые: мол, скоро в стране будут введены в обращение новые купюры, поэтому ей стоит поспешить и поменять деньги прямо сейчас. Доверчивая старушка сделала так, как ей настоятельно советовал незнакомец: вынесла для «обмена» всю имеющуюся наличность - 32 000 гривен. Эти деньги они с мужем долго собирали со своих пенсий на случай похорон, отказывая себе иногда даже в самом необходимом. ;воспользовавшись моментом, когда бабушка отвлеклась, незнакомец быстро исчез вместе с деньгами.

Почти аналогичный случай произошел несколькими днями позже в другом селе Тростянецкого района. К 79-летней бабушки домой пришел незнакомец, и рассказал той, что в стране продолжаются многочисленные реформы, в том числе - и денежная. Еще сообщил, что по ее желанию он может обменять деньги на месте, и ей некуда ехать не нужно. Пенсионерка, удивлена такой услужливостью, отдала для «обмена» около 8000 гривен. Мошенник же вручил старушке кучу сувенирных купюр номиналом пятьсот гривен.

«Сейчас следователи по обоим фактам открыли уголовные производства по признакам ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество), и делают все возможное, чтобы установить местонахождение и личности злоумышленников, - комментирует ситуацию начальник Тростянецкого отделения полиции Александр Гресь. - Мы снова обращаемся к гражданам с призывом быть внимательными и осторожными при общении с незнакомцами, которые представляются соцработниками, сотрудниками пенсионного фонда или банковских учреждений и предлагают обмен денег. Хочу сразу предостеречь: это мошенники. В стране денежная реформа не проводится; обычно о таких мерах населения заранее широко информируется через средства массовой информации: радио, телевидение, газеты и тому подобное. Поэтому не доверяйте подобным «визитерам», и тем более не следует говорить с ними об имеющихся дома деньгах и ценностях. Злоумышленники способны на все, лишь бы добраться ваших средств. Поэтому, будьте осмотрительны, и предупредите об опасности быть обманутыми мошенниками всех своих пожилых родственников и близких людей - этим вы обезопасите их от преступных посягательств и лишних финансовых потерь».