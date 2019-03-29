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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25211

В Белополье продолжают ремонтировать детский парк

Мэр Белополья Юрий Зарко показал фото до и после ремонт крепости в местном детском парке.

«Так стало и так было! Первый этап реконструкции закончен. На очереди входная группа в детский парк», - написал он.

Раньше в детском парке Белополья появились новые фигуры сказочных и мультяшных героев.

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