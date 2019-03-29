В Белополье продолжают ремонтировать детский парк

«Так стало и так было! Первый этап реконструкции закончен. На очереди входная группа в детский парк», - написал он.
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Еще в конце 2018 года в детском парке «Сказка» пилили аварийные деревья....
В детском парке в Белополье появились новые скульптуры героев мультфильмов....
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