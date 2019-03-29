В Белополье продолжают ремонтировать детский парк Мэр Белополья Юрий Зарко показал фото до и после ремонт крепости в местном детском парке.

«Так стало и так было! Первый этап реконструкции закончен. На очереди входная группа в детский парк», - написал он.

Раньше в детском парке Белополья появились новые фигуры сказочных и мультяшных героев.