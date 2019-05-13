На Сумщине взяли под стражу мужчину, который убил свою сожительницу

В ходе следствия установлено, что гражданские супруги проживали в с. Некрасово Глуховского района, где и произошла трагедия. По словам односельчан, мужчина был агрессивным и часто бил свою жену. После очередной ссоры 5 мая подозреваемый нанес своей жене кулаком в лицо около 6 ударов. Потерпевшая об указанном факте никому не сообщила, и уже через два дня муж снова набросился на нее с кулаками. Женщина упала на диван и задней нижней частью головы ударилась о деревянную спинку. К медикам она обратилась только на третий день после этого избиения. Врачи зафиксировали у 49-летней пациентки тяжелые телесные повреждения, от которых она 12 мая умерла.
«Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы», - сообщила прокурор Глуховского отдела Шосткинского местной прокуратуры Мария Федоткина.
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