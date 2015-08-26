На Сумщине на оздоровление детей потратят 40 миллионов

В течение 2019 году в Сумской области запланирована работа 730 детских учреждений оздоровления и отдыха. Об этом сообщили во время всеукраинского видеоселекторного совещания по вопросам проведения оздоровительной кампании 2019 года.
По словам замглавы Сумской облгосадминистрации Ивана Боршоша, всеми формами отдыха и оздоровления предусмотрено охватить 51 916 детей в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 50,3% от общего количества учащихся. Запланировано финансовое обеспечение оздоровительно-отпускной кампании 2019 года составляет 39 млн 168,3 тыс. гривен.
Справка: на базе учреждений общего среднего образования запланировано функционирование языковых лагерей или языковых отрядов. Так, в июне 2019 года по плану будет работать 251 языковой лагерь / языковой отряд, к отдыху в которых планируется привлечь 8727 детей. По инициативе волонтерской организации из США в Косовщинской школе им. Леси Украинки в июне планируется проведение отдыха детского лагеря с американскими волонтерами. Почти 100 учеников из разных заведений общего среднего образования Сумского района смогут усовершенствовать свои знания английского языка.
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