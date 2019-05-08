Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем в пятницу, 24 мая, в Сумах ожидается гроза.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха по городу ночью 11-13 ºС, днем 22-24 ºС