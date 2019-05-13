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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Глухове умерла 97-летняя партизанская медсестра

На девяносто восьмом году ушла из жизни участница боевых действий, партизанская медсестра Мария Лазаревна Деркач.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Лариса Якубенко.

«С санитарной сумкой и автоматом на плечах она преодолела тысячи километров в составе Глуховского партизанского отряда, была тяжело ранена, но вопреки всем смертям выжила.

В 2011 году я брала у нее интервью. Тогда у Марии Лазаревны был перелом шейки бедра, она не выходила из дома, но охотно согласилась на встречу с нами. Помогая ей одеться, я обратила внимание, какой тяжелый у нее пиджак от большого количества наград.

Я так осторожно помогаю ей (она маленькая и сухонькая, даже и не верится, что партизаны называли ее Колобок), а Мария Лазаревна мне дает команду:

- Ты там воротничок мне поправь, чтобы хорошо было!

Боец... До последнего...

Видео: фрагмент программы "Народная война" из собственного архива)», - написала она.

Общество Ветеран Глухов Партизаны Потеря
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