В Глухове умерла 97-летняя партизанская медсестра

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Лариса Якубенко.
«С санитарной сумкой и автоматом на плечах она преодолела тысячи километров в составе Глуховского партизанского отряда, была тяжело ранена, но вопреки всем смертям выжила.
В 2011 году я брала у нее интервью. Тогда у Марии Лазаревны был перелом шейки бедра, она не выходила из дома, но охотно согласилась на встречу с нами. Помогая ей одеться, я обратила внимание, какой тяжелый у нее пиджак от большого количества наград.
Я так осторожно помогаю ей (она маленькая и сухонькая, даже и не верится, что партизаны называли ее Колобок), а Мария Лазаревна мне дает команду:
- Ты там воротничок мне поправь, чтобы хорошо было!
Боец... До последнего...
Видео: фрагмент программы "Народная война" из собственного архива)», - написала она.
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