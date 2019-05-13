Сумчане просят отремонтировать тротуары и дороги у детсадов и школ Соответствующая онлайн-петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций.

«Прошу обратить внимание на то, что в садик на ул. Рабочей в очень плохом состоянии тротуар вдоль дома ул. Рабочая, 67 и дорога. После ненастья это вообще ужас, невозможно пройти. Прошу выделить средства на строительство хорошего широкого тротуара.

А также проверить по городу все подходы (подъезды) к детсадам и школам и предоставить информацию об этой проверке и на протяжении летних каникул отремонтировать все проблемные участки к новому учебному году», - пишет автор петиции Калинин Андрей Владимирович.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: о ремонте подъездов и подходов к школам, детсадам и больницам мэр Сум Александр Лысенко начал говорить еще в 2014 году, пару лет работа потихоньку велась, а потом заглохла, несмотря на обещания…