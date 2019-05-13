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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53256

В Сумах забыли доделать евродвор (петиция)

В прошлом году началась реконструкция двора по пр. Лушпы, 9, однако с осени прошлого года никто из местных жителей строителей не видел.

Им даже пришлось написать петицию, чтобы власти не забыли о недоделанном.

«Требуем закончить ремонт двора, которой обещали закончить еще 30.09.2018 года!!!! Больше года живем во дворе, в котором царит беспорядок!!! Тротуарные плиты демонтированы, двор перерыт и перекопан, посреди двора горы строительных материалов (песок, щебень). Тротуарная плитка вымощена около двух подъездов, остальные - перерытая земля. Работы прекращены осенью 2018 года. К подъездам невозможно спокойно добраться ни пешком, ни на машине», - пишет автор петиции Талац Жанна Викторовна.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Евродвор Забывчивость чиновников Петиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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