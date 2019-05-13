В Сумах забыли доделать евродвор (петиция)

Им даже пришлось написать петицию, чтобы власти не забыли о недоделанном.
«Требуем закончить ремонт двора, которой обещали закончить еще 30.09.2018 года!!!! Больше года живем во дворе, в котором царит беспорядок!!! Тротуарные плиты демонтированы, двор перерыт и перекопан, посреди двора горы строительных материалов (песок, щебень). Тротуарная плитка вымощена около двух подъездов, остальные - перерытая земля. Работы прекращены осенью 2018 года. К подъездам невозможно спокойно добраться ни пешком, ни на машине», - пишет автор петиции Талац Жанна Викторовна.
Подписать петицию можно здесь.
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