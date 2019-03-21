В шосткинском сыре меньше жиров, чем положено

Производитель - ПАО «Бель Шостка Украина». Николаевская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы установила, что в сыре всего 31,5 процента жира в жировой фазе масла, что не соответствует норме, пишут Николаевские новости.
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