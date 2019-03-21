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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:35143

В шосткинском сыре меньше жиров, чем положено

Инспекторы Кривоозерского межрайонного управления Главного управления в Николаевской области отобрали в одном из магазинов образцы сыра «Российский классический» (50 процентов жира в сухом веществе).

Производитель - ПАО «Бель Шостка Украина». Николаевская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы установила, что в сыре всего 31,5 процента жира в жировой фазе масла, что не соответствует норме, пишут Николаевские новости.

Право Бель Шостка Госпродпотребслужба Сыры
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