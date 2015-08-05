У Сумах формуватимуть нову громадську раду

Місце проведення – майдан Незалежності, 2 (каб. № 59 (4-й поверх). Початок – 15:00.
До складу громадської ради при виконавчому комітеті Сумської міської ради (далі – громадська рада) можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.
Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу громадської ради.
До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява (майдан Незалежності, 2, каб. № 60 (4-й поверх) ел. пошта: gromradasumy@ukr.net), складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
— прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
— заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;
— біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);
— відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу громадської ради;
— відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;
— мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;
— фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).
Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді (gromradasumy@ukr.net).
Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).
Строк подання документів для участі в установчих зборах завершується 10 червня 2019 року.
Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при виконавчому комітеті Сумської міської ради:
— Верьовкін Сергій Васильович – головний спеціаліст сектору обліково-інформаційної роботи правового управління;
— Гапуніч Сергій Якович – представник громадської організації «Спільний дім»;
— Гулякін Руслан Олександрович – начальник відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій та інформаційного забезпечення департамент комунікацій та інформаційної політики;
— Пак Степан Якович – заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету;
— Хомутіннік Сергій Петрович – представник громадської організації «За рідний край»;
— Щеглов Анатолій Олександрович – представник громадської організації «Спілка ветеранів авіації Сумщини «Віраж».
Відповідальна особа – Гулякін Руслан Олександрович, тел. 700-624, ел. пошта: gromradasumy@ukr.net.
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