Неизвестные выбросили лампы дневного света в Чешку (видео) В Ютубе появилось видео, на котором видно, что у берега озера Чеха в Сумах торчат лампы дневного света.

Сумчане обеспокоены тем, что ртуть, которая содержится в таких лампах, могла попасть в воду.