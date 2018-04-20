Неизвестные выбросили лампы дневного света в Чешку (видео)

Сумчане обеспокоены тем, что ртуть, которая содержится в таких лампах, могла попасть в воду.
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создание пункта приема и переработки ртутных градусников / ртути»....
2 января в 8:26 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о том, что разбился ртутный медицинский термометр, в результате...
В Сумах за минувшие сутки спасатели дважды проводили демеркуризацию жилых помещений граждан....
Госэкоинспекция в Сумской области провела лабораторные исследования проб воды из озера Чеха....
На прошлой неделе вдоль озера Чеха в Сумах установили 44 урны для мусора, однако как минимум 2 из них помешали...