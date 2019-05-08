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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32313

На Сумщине пройдет трейл на Суле

30 июня в Роменском районе пройдет легкоатлетический трейл «Бабак на Сулі».

Соревнования по легкой атлетике - трейл «Бабак на Сулі» на Кубок завода Кобзаренко пройдут в с. Пески Роменского района. Участникам предлагаются две дистанции – 8 и 16 км.

Регистрация на трейл по ссылке. Стоимость 100 грн для первых 50 спортсменов.

Обратите внимание: что первые 45 спортсменов, на дистанции 8 и 16 км получают бесплатный трансфер из г. Сумы к локации соревнований и обратно.

Спорт Легкая атлетика Трейл
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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