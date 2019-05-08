На Сумщине пройдет трейл на Суле

Соревнования по легкой атлетике - трейл «Бабак на Сулі» на Кубок завода Кобзаренко пройдут в с. Пески Роменского района. Участникам предлагаются две дистанции – 8 и 16 км.
Регистрация на трейл по ссылке. Стоимость 100 грн для первых 50 спортсменов.
Обратите внимание: что первые 45 спортсменов, на дистанции 8 и 16 км получают бесплатный трансфер из г. Сумы к локации соревнований и обратно.
В Хорватии 13-20 мая состоялся чемпионат мира по легкой атлетике среди школьников....
18-19 мая в Ужгороде состоялся командный чемпионат Украины по эстафетному бегу....
Сегодня, 19 мая в литовском Алитусе прошел кубок Европы по спортивной ходьбе....
Инна Кашина и Игорь Олефиренко признаны лучшими легкоатлетами апреля в Украине....
6-7 мая на стадионе Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко прошли соревнования ХVI областной универсиады высших учебных заведений III-IV...