На Сумщине пройдет трейл на Суле 30 июня в Роменском районе пройдет легкоатлетический трейл «Бабак на Сулі».

Соревнования по легкой атлетике - трейл «Бабак на Сулі» на Кубок завода Кобзаренко пройдут в с. Пески Роменского района. Участникам предлагаются две дистанции – 8 и 16 км.

Регистрация на трейл по ссылке. Стоимость 100 грн для первых 50 спортсменов.

Обратите внимание: что первые 45 спортсменов, на дистанции 8 и 16 км получают бесплатный трансфер из г. Сумы к локации соревнований и обратно.