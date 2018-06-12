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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10247

В Сумах в футбол сыграют банкиры

В субботу, 25 мая, на третьем поле ФЦ «Барса» пройдет всеукраинский турнир по мини-футболу Кубок Правления АО «Ощадбанк».

Это своеобразный чемпионат Украины среди сотрудников АО «Ощадбанк». Команды были разделены на три подгруппы, по региональному принципу. Победители групп дальше будут бороться за Кубок Правления. В «сумской» группе команды Киева, Харькова, Полтавы, Чернигова, Николаева, Житомира, Винницы и сумчане.

Турнир пройдет по олимпийской системе. Начало матчей в субботу в 10:00. Финал в 17.00, сообщает АФС.

Спорт Мини-футбол Ощадбанк
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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