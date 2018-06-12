В Сумах в футбол сыграют банкиры В субботу, 25 мая, на третьем поле ФЦ «Барса» пройдет всеукраинский турнир по мини-футболу Кубок Правления АО «Ощадбанк».

Это своеобразный чемпионат Украины среди сотрудников АО «Ощадбанк». Команды были разделены на три подгруппы, по региональному принципу. Победители групп дальше будут бороться за Кубок Правления. В «сумской» группе команды Киева, Харькова, Полтавы, Чернигова, Николаева, Житомира, Винницы и сумчане.

Турнир пройдет по олимпийской системе. Начало матчей в субботу в 10:00. Финал в 17.00, сообщает АФС.