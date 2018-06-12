В Сумах в футбол сыграют банкиры

Это своеобразный чемпионат Украины среди сотрудников АО «Ощадбанк». Команды были разделены на три подгруппы, по региональному принципу. Победители групп дальше будут бороться за Кубок Правления. В «сумской» группе команды Киева, Харькова, Полтавы, Чернигова, Николаева, Житомира, Винницы и сумчане.
Турнир пройдет по олимпийской системе. Начало матчей в субботу в 10:00. Финал в 17.00, сообщает АФС.
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