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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19217

В Тростянце стартовал «Чайковский fest -2019»

Фестиваль начался сегодня, 24 мая, с Всеукраинского конкурса молодых исполнителей.

С конкурсных прослушиваний в номинации «фортепиано» начался Всеукраинский конкурс молодых исполнителей «Чайковский fest», который проходит в рамках фестиваля. В конкурсе принимают участие пианисты трех возрастных категорий - 12-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет.

Тростянецкую громаду в этой конкурсной номинации представляют талантливые воспитанницы детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского Анастасия Мунтяну и Елизавета Арутинова.

Возглавляет жюри в номинации «фортепиано» Наталья Горецкая - профессор кафедры специального фортепиано Харьковского национального университета искусств имени Котляревского, заслуженный деятель искусств Украины, кандидат педагогических наук.

Досуг Тростянец Чайковский fest
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«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
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CINETECH+, 2D 14:00
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
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12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
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«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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