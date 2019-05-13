В Тростянце стартовал «Чайковский fest -2019» Фестиваль начался сегодня, 24 мая, с Всеукраинского конкурса молодых исполнителей.

С конкурсных прослушиваний в номинации «фортепиано» начался Всеукраинский конкурс молодых исполнителей «Чайковский fest», который проходит в рамках фестиваля. В конкурсе принимают участие пианисты трех возрастных категорий - 12-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет.

Тростянецкую громаду в этой конкурсной номинации представляют талантливые воспитанницы детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского Анастасия Мунтяну и Елизавета Арутинова.

Возглавляет жюри в номинации «фортепиано» Наталья Горецкая - профессор кафедры специального фортепиано Харьковского национального университета искусств имени Котляревского, заслуженный деятель искусств Украины, кандидат педагогических наук.