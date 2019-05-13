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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью в Сумах горела легковушка

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля.

23 мая в 23:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «ВАЗ - 21099» на ул. Добролюбова в областном центре. О пожаре сообщила случайная прохожая, которая увидела пламя из-под капота автомобиля. На тушение направили дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

На момент приезда пожарно-спасательных подразделений горел моторный отсек, существовала угроза распространения пламени на весь автомобиль и рядом расположенный жилой дом. Для того чтобы локализовать пожар, спасателям понадобилось 4 минуты, в 00:08 он был ликвидирован.

В результате пожара повреждены: моторный отсек, капот, панель приборов, передние кресла, лобовое стекло и 2 колеса.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

В настоящее время причину возгорания устанавливают правоохранители, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Пожар авто
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