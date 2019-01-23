Сумской педуниверситет сотрудничает с УПЦ (МП) На базе Сумского педагогического университета им. А.С. Макаренко состоялся круглый стол «Настоящее и историко-культурное наследие православной церкви на Сумщине».

Его организовали учебно-научный институт истории и философии совместно с Сумской епархией Украинской Православной Церкви (Московского патриархата), пишет сайт вуза.

Основой круглого стола стало подведение итогов двухлетней работы студентов учебно-научного института истории и философии под руководством к. пед. н., доцентом кафедры истории Украины Авхутской С.А. по изучению архива Сумской епархии УПЦ. Студентами были систематизированы и обработаны 288 дел приходов УПЦ из 18 районов Сумской области и 282 личных дел священников, последние даты документов которых датируются 1944 - 1991 гг.

В работе круглого стола приняли участие ректор СумГПУ им. А С. Макаренко Лянной Ю. А., секретарь Сумской епархии УПЦ отец Георгий, заведующий канцелярией Управления Сумской епархии УПЦ отец Анастасий, директор УНИ ИФ Подрез Ю.В., преподаватели и студенты УНИ ИФ.

В рамках круглого стола обсуждались результаты и намечены планы дальнейшего сотрудничества, в частности запланирована работа над оцифровкой документов, а также заслушаны доклады преподавателей и студентов по актуальным вопросам истории и современности православной церкви на Сумщине.